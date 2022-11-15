Камоцци: «Сейчас самое правильное время для перехода Сычевого в «Црвену Звезду»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна поделился мнением об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Сычевой проводит отличный сезон. Интерес из Европы? Думаю, что сейчас самое правильное время для перехода в «Црвену Звезду», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

В текущем сезоне Владимир Сычевой сыграл 17 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Сычевой попал в сферу интересов «Црвены Звезды».