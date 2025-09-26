Футбол
26 сентября 2025, 18:30

«Крылья Советов» — «Динамо»: Бителло удвоил преимущество гостей

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Динамо» забило второй гол в матче против «Крыльев Советов» в 10-м туре РПЛ — 2:0.

На 25-й минуте забил Бителло.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
26 сентября 2025, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:3
Динамо
Бителло
