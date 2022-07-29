«Урал» — «Краснодар»: Сперцян забил с пенальти и отличился в третьем матче подряд
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отличился в матче 3-го тура РПЛ против «Урала». Он реализовал пенальти во втором тайме — 2:0.
Главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР.
Арбитр посчитал, что игрока «Урала» Алексей Герасимов отмахнулся от соперника в своей штрафной площади.
Отметим, что Сперцян отличился в третьем матче подряд со старта сезона.
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|1
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Урал – Краснодар
|- : -
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Факел – Динамо
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|
Зенит – Локомотив
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Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
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|31.07
|17:30
|
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|
Ростов – Химки
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Владимир Сычевой
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Оренбург
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
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|И
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|Ж
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Урал
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|1
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