«Урал» — «Краснодар»: Сперцян забил с пенальти и отличился в третьем матче подряд

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отличился в матче 3-го тура РПЛ против «Урала». Он реализовал пенальти во втором тайме — 2:0.

Главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР.

Арбитр посчитал, что игрока «Урала» Алексей Герасимов отмахнулся от соперника в своей штрафной площади.

Отметим, что Сперцян отличился в третьем матче подряд со старта сезона.