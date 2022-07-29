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«Урал» — «Краснодар»: Сперцян забил с пенальти и отличился в третьем матче подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отличился в матче 3-го тура РПЛ против «Урала». Он реализовал пенальти во втором тайме — 2:0.

Главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР.

Арбитр посчитал, что игрока «Урала» Алексей Герасимов отмахнулся от соперника в своей штрафной площади.

Отметим, что Сперцян отличился в третьем матче подряд со старта сезона.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
29 июл, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Краснодар

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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5
1
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