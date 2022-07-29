«Абсолютно спорный». «Урал» — о пенальти в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти в матче 3-го тура РПЛ против «Урала».

Одиннадцатиметровый в ворота хозяев поля был назначен после подсказки ВАР.

«Абсолютно спорный пенальти реализует Сперцян. 0:2. Играть рукой в штрафной по мячу при голевом простреле можно. По игроку, когда мяч вдали от штрафной, — нельзя», — написали в Telegram-канале уральцев.

Напомним, что встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.