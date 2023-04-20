Осипенко признан лучшим игроком «Ростова» в марте
Защитника «Ростова» Максима Осипенко признали лучшим игроком команды в марте.
Голосование прошло в социальных сетях ростовчан. 28-летний защитник набрал больше 43 процентов голосов. Второе место в голосовании занял Андрей Лангович, третьим стал Данил Глебов.
В марте Осипенко провел 4 матча за «Ростов», забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Источник: https://t.me/fcrostov_official/13145ф
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|
4
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|44
|
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|11
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|39
|
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|
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|5
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|
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|2
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|
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|3
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|22.04
|14:00
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Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
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|
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|Г
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Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
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|14
|П
|
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Локомотив
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|2
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