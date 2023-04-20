Осипенко признан лучшим игроком «Ростова» в марте

Защитника «Ростова» Максима Осипенко признали лучшим игроком команды в марте.

Голосование прошло в социальных сетях ростовчан. 28-летний защитник набрал больше 43 процентов голосов. Второе место в голосовании занял Андрей Лангович, третьим стал Данил Глебов.

В марте Осипенко провел 4 матча за «Ростов», забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.