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Сегодня, 13:57

«Спартак» по окончании сезона рассмотрит вариант расторжения контракта с Рыбусом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Спартак» по окончании сезона намерен рассмотреть вариант расторжения контракта с 33-летним польским защитником Мацеем Рыбусом, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, основным фактором станет сумма компенсации. Если руководству «Спартака» удастся достичь согласия по этому вопросу с представителем футболиста, то Рыбус покинет клуб в статусе свободного агента. Отмечается, что защитником интересуются нескольких российских клубов.

Рыбус выступает за «Спартак» с июля 2022 года, а его соглашение рассчитано до июня 2024-го. На счету поляка 12 матчей за московский клуб, один гол и результативная передача.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-po-okonchanii-sezona-rassmotrit-variant-rastorzheniya-kontrakta-s-rybusom-244700/
Мацей Рыбус
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1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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Факел – Оренбург
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