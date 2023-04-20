«Спартак» по окончании сезона рассмотрит вариант расторжения контракта с Рыбусом

«Спартак» по окончании сезона намерен рассмотреть вариант расторжения контракта с 33-летним польским защитником Мацеем Рыбусом, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, основным фактором станет сумма компенсации. Если руководству «Спартака» удастся достичь согласия по этому вопросу с представителем футболиста, то Рыбус покинет клуб в статусе свободного агента. Отмечается, что защитником интересуются нескольких российских клубов.

Рыбус выступает за «Спартак» с июля 2022 года, а его соглашение рассчитано до июня 2024-го. На счету поляка 12 матчей за московский клуб, один гол и результативная передача.