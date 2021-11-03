ЭСК признала ошибочным решение отменить гол «Краснодара» в ворота «Крыльев Советов»
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Краснодара» по поводу матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1)
«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с отменой гола в ворота «Крыльев Советов» на 35-й минуте матча, сообщает сайт РФС.По решению комиссии, судья ошибочно отменил гол в ворота «Крыльев» на 35-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодара» Джон Кордоба, находящийся в тонкой офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде, не закрывал очевидно линию обзора вратарю соперника, находясь на большом расстоянии от него, и тем самым, не влиял на возможность вратаря «Крыльев Советов» играть в мяч.
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