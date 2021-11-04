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«Не каждый футболист заиграет в «Спартаке». Глушаков — о трансфере Хлусевича из «Арсенала»

Денис Глушаков прокомментировал трансфер Хлусевича из «Арсенала» в «Спартак»
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Денис Глушаков. Фото Instagram
Денис Глушаков. Фото Instagram
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал трансфер Даниила Хлусевича из «Арсенала» в «Спартак».

«При всем уважении ничего не могу сказать, такой же игрок, как Бакаев, как Ломовицкий, — сказал Глушаков. — Много футболистов из Тулы переходило в «Спартак», тот же Мирзов. «Спартак» — специфический клуб, не каждый футболист в нем заиграет. Если ты психологически не сможешь вынести удар руководства или фан-движения, то не дашь результат. Сколько было в «Спартаке» хороших, качественных футболистов, и не все смогли заиграть, кому-то пришлось перейти».

34-летний полузащитник выступал в составе «Спартака» с 2013-го по 2019 год. За это время он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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Евгений Козинов все материалы автора

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