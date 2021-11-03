Агент Ракицкого заявил, что «Зенит» не предлагал ему продлить контракт
Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, заявил, что клуб не предлагал игроку продлить контракт. Соглашение истекает летом 2022 года.
«Клуб не выходил с предложением, — цитирует агента «РБ Спорт». — Будущее Ярослава? На сегодня он игрок «Зенита», и тут нечего комментировать. Но предложений достаточно».
32-летний украинец провел за «Зенит» 101 матч, забил шесть мячей и сделал 11 результативных передач. Ранее он выступал за «Шахтер».
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