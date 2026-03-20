ЭСК признала, что Левников правильно удалил Челестини во время матча «Балтика» — ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитра Кирилла Левникова удалить главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в конце матча 21-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

«Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини вошел в техническую зону команды «Балтика» с целью конфронтации с официальными лицами команды соперника.

Согласно правилам игры, официальное лицо команды, умышленно покинувшее свою техническую зону и вошедшее в техническую зону соперников с целью конфронтации словами или жестами, должно быть удалено с показом прямой красной карточки.

Судья поступил в данной ситуации строго в соответствии с правилами игры», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.

В конце встречи главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть его в игру. Хавбек армейцев Энрике Кармо толкнул Талалаева, после чего между командами завязалась потасовка. В ее результате красные карточки получили Талалаев и главный тренер красно-синих Фабио Челестини.

Талалаев дисквалифицирован на 4 матча чемпионата России и оштрафован на 300 тысяч рублей. Челестини избежал дополнительной дисквалификации за удаление.

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