Сергей Иванов назначен главным арбитром матча «Динамо» — «Зенит»
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 22-го тура РПЛ.
Матчи 22-го тура пройдут с 21 по 22 марта. Главным арбитром встречи между «Зенитом» и московским «Динамо» назначен Сергей Иванов.
21 марта (суббота)
«Ахмат» — «Ростов»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мацюра.
ЦСКА — «Динамо» Махачкала: судья — Антон Фролов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Краснодар» — «Пари Нижний Новгород»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Виктор Кулагин.
«Балтика» — «Сочи»: судья — Станислав Матвеев, помощники судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Маликов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Алексей Резников.
22 марта (воскресенье)
«Оренбург» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Денис Петров, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Андрей Иванов.
«Динамо» Москва — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Юрий Баскаков.
«Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Стипиди; резервный судья — Юрий Матвеев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Сергей Французов.
«Локомотив» — «Акрон»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Николай Иванов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1