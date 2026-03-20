Сергей Иванов назначен главным арбитром матча «Динамо» — «Зенит»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 22-го тура РПЛ.

Матчи 22-го тура пройдут с 21 по 22 марта. Главным арбитром встречи между «Зенитом» и московским «Динамо» назначен Сергей Иванов.

21 марта (суббота)

«Ахмат» — «Ростов»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Динамо» Махачкала: судья — Антон Фролов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Краснодар» — «Пари Нижний Новгород»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Виктор Кулагин.

«Балтика» — «Сочи»: судья — Станислав Матвеев, помощники судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Маликов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Алексей Резников.

22 марта (воскресенье)

«Оренбург» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Денис Петров, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Андрей Иванов.

«Динамо» Москва — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Стипиди; резервный судья — Юрий Матвеев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Сергей Французов.

«Локомотив» — «Акрон»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Николай Иванов.

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