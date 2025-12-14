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Судейство

14 декабря 2025, 12:45

ЭСК: судья Левников правильно показал вторую желтую карточку Мойзесу в матче «Краснодар» — ЦСКА

Руслан Минаев
Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела эпизод матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (3:2). Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.

Комиссия единогласно признала верным решение арбитра показать вторую желтую карточку и удалить с поля защитника армейцев Мойзеса на 68-й минуте встречи. Бразилец получил ее за грубую игру против форварда «быков» Жоау Батчи.

«Игрок ЦСКА Мойзес действует безрассудно в единоборстве за верховой мяч с игроком «Краснодара» Батчи. Мойзес выпрыгивает в сторону соперника с неестественно выставленной вверх рукой и совершает контакт рукой с его головой. Игрок ЦСКА не думает о безопасности соперника в данной игровой ситуации», — звучит в тексте мотивировки на сайте РФС.

ЦСКА набрал 36 очков после 18 туров РПЛ и ушел на зимнюю паузу на четвертой строчке. «Краснодар» с 40 очками занимает первое место.

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2
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
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26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
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26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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