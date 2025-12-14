ЭСК: судья Левников правильно показал вторую желтую карточку Мойзесу в матче «Краснодар» — ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела эпизод матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (3:2). Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.

Комиссия единогласно признала верным решение арбитра показать вторую желтую карточку и удалить с поля защитника армейцев Мойзеса на 68-й минуте встречи. Бразилец получил ее за грубую игру против форварда «быков» Жоау Батчи.

«Игрок ЦСКА Мойзес действует безрассудно в единоборстве за верховой мяч с игроком «Краснодара» Батчи. Мойзес выпрыгивает в сторону соперника с неестественно выставленной вверх рукой и совершает контакт рукой с его головой. Игрок ЦСКА не думает о безопасности соперника в данной игровой ситуации», — звучит в тексте мотивировки на сайте РФС.

ЦСКА набрал 36 очков после 18 туров РПЛ и ушел на зимнюю паузу на четвертой строчке. «Краснодар» с 40 очками занимает первое место.