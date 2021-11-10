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В Белоруссии утверждают, что «Краснодар» может уволить Гончаренко

17:15
Виктор Гончаренко. Фото ФК «Краснодар»
Виктор Гончаренко. Фото ФК «Краснодар»
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко может быть отправлен в отставку, сообщает Sport Arena.

По данным белорусского портала, в шорт-листе «быков» находятся три кандидата на смену специалисту, двое из которых иностранцы.

В трех последних матчах «Краснодар» потерпел три поражения с общим счетом 0:5. Они уступили московскому «Динамо» (0:1), «Крыльям Советов» (0:1) и «Кубани» (0:3).

В таблице чемпионата России «Краснодар» занимает седьмое место, имея в активе 21 очко. В следующем туре «быки» примут на своем поле «Спартак».

Контракт Гончаренко с «Краснодаром» действует до лета 2023 года. 44-летний белорусский специалист ранее также работал с ЦСКА, «Уфой», «Уралом» и «Кубанью».

Дополнительная информация:

https://sportarena.by/football/krasnodar-mozhet-uvolit-goncharenko/

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Евгений Петров все материалы автора

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