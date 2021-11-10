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Марио Фернандес рассказал, где планирует завершить карьеру

20:00
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес в интервью «СЭ» заявил, что хочет закончить карьеру в армейской команде.

«Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере, хотел бы здесь закончить свои выступления, - сказал Фернандес. - Но, опять же, повторюсь: это только мое мнение. Может быть, завтра меня вызовет руководство клуба и скажет: «Все, ты нам больше не нужен».

Честно скажу, мне хотелось бы один матч сыграть за мою родную команду в Бразилии, «Сан-Каэтано», потому что я там не поднялся в профессионалы и закончил свое выступление в детско-юношеском футболе. Последний, прощальный, за мою родную команду».

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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