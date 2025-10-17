ЭСК поддержала решение Карасева в матче «Сочи» — «Пари НН» в 11-м туре РПЛ
Экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) оценила действия главного арбитра Сергея Карасева в матче «Сочи» — «Пари НН» (2:1) в 11-м туре РПЛ.
Комиссия единогласно не удовлетворила обращение нижегородцев. По мнению ЭСК, судья правильно не зафиксировал нарушение правил на 35-й минуте со стороны хавбека «Сочи» Максима Мухина против полузащитника «Пари НН» Хуана Боселли в атакующей фазе перед взятием ворот «Пари НН».
«Максим Мухин не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком «Пари НН» Хуаном Боселли. Мухин играет в мяч в нормальной и честной манере, а последующий игровой контакт с ногой соперника является неизбежным и ненаказуемым», — говорится в тексте мотивировки решения.
Источник: РФС
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|
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|2
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|0
|0
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|
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|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
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|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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