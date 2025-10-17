ЭСК поддержала решение Карасева в матче «Сочи» — «Пари НН» в 11-м туре РПЛ

Экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) оценила действия главного арбитра Сергея Карасева в матче «Сочи» — «Пари НН» (2:1) в 11-м туре РПЛ.

Комиссия единогласно не удовлетворила обращение нижегородцев. По мнению ЭСК, судья правильно не зафиксировал нарушение правил на 35-й минуте со стороны хавбека «Сочи» Максима Мухина против полузащитника «Пари НН» Хуана Боселли в атакующей фазе перед взятием ворот «Пари НН».

«Максим Мухин не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком «Пари НН» Хуаном Боселли. Мухин играет в мяч в нормальной и честной манере, а последующий игровой контакт с ногой соперника является неизбежным и ненаказуемым», — говорится в тексте мотивировки решения.