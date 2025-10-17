ЭСК признала верными все решения судьи Буланова в матче «Рубин» — «Крылья Советов»

ЭСК поддержала рещения арбитра Евгения Буланова в матче 11-го тура РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов» (2:0).

В первом эпизоде на 53-й минуте судья правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны игрока «Рубина» Дмитрия Кабутова против игрока «Крыльев Советов» Фернандо Констанцы в атакующей фазе перед взятием ворот самарской команды.

В комиссии заявили, что Кабутов не нарушал правила игры в единоборстве за мяч с Фернандо Констанцой, так как игрок «Крыльев Советов» начинает падение на газон еще до контакта с соперником.

Во втором эпизоде на 82-й минуте судья правильно не назначил пенальти в ворота «Рубина»

«Контакт мяча с рукой защитника «Рубина» Игора Вуячича в собственной штрафной площади не является наказуемым. Мяч после отскока от бедра явно меняет направление и неожиданно попадает в руку, которая находится в естественном и оправданном положении для данного игрового действия. Игрок не мог избежать физического контакта с мячом и не делал умышленного дополнительного движения руки к мячу», — говорится в мотивировке.

«Рубин» с 18 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 12 очками — на 11-й строчке.