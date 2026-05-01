Тренер «Крыльев Советов» Булатов: «Наша задача — выстроить оборону так, чтобы у «Спартака» не было свободных зон»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал предстоящий матч 28-го тура РПЛ против «Спартака».

«На наше положение в турнирной таблице напрямую влияет количество набранных очков. Нам нужно достичь необходимого результата, чтобы сохранить место в Премьер-лиге. К каждому сопернику мы подходим индивидуально. Наша задача — выстроить оборону так, чтобы у соперника не было свободных зон и возможностей для продвижения. Нам не принципиально, против кого играть. Мы нацелены побеждать в каждом матче», — приводит слова тренера пресс-служба самарского клуба.

Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max