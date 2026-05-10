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Судейство

10 мая, 10:56

ЭСК: Буланов верно отменил гол Кордобы в матче «Краснодара» с «Акроном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Судья Евгений Буланов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) поддержала решение арбитра Евгения Буланова об отмене гола нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче против «Акрона» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

На 54-й минуте колумбиец мог открыть счет. Буланов сначала засчитал гол «Краснодара», затем посмотрел видеоповтор эпизода после подсказки ВАР и отменил взятие ворот из-за фола Кордобы на защитнике тольяттинцев Марате Бокоеве. Члены ЭСК большинством голосом назвали верным итоговое решение Буланова.

«Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в единоборстве за позицию с игроком «Акрона» Маратом Бокоевым использовал обе руки для задержки защитника. Ввиду того, что нарушение правил произошло в непосредственной близости от ворот, и Кордоба получил незаслуженное преимущество, оказав влияние на игрока, вследствие которого он же забил гол в ворота соперника, гол был правильно отменен после видеопросмотра», — говорится в мотивировке решения на сайте РФС.

6 мая руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал и объяснил решение Буланова об отмене гола Кордобы.

Гол нападающего &laquo;Краснодара&raquo; Джона Кордобы в&nbsp;матче с &laquo;Акроном&raquo; отменили после вмешательства ВАР.«Мажич придет и расскажет». Похоже, никто не понял, почему отменили гол Кордобы в матче с «Акроном»

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Источник: РФС
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Джон Кордоба
РПЛ
РФС
ФК Акрон
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Зенит

 4
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