ЭСК: Буланов верно отменил гол Кордобы в матче «Краснодара» с «Акроном»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) поддержала решение арбитра Евгения Буланова об отмене гола нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче против «Акрона» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

На 54-й минуте колумбиец мог открыть счет. Буланов сначала засчитал гол «Краснодара», затем посмотрел видеоповтор эпизода после подсказки ВАР и отменил взятие ворот из-за фола Кордобы на защитнике тольяттинцев Марате Бокоеве. Члены ЭСК большинством голосом назвали верным итоговое решение Буланова.

«Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в единоборстве за позицию с игроком «Акрона» Маратом Бокоевым использовал обе руки для задержки защитника. Ввиду того, что нарушение правил произошло в непосредственной близости от ворот, и Кордоба получил незаслуженное преимущество, оказав влияние на игрока, вследствие которого он же забил гол в ворота соперника, гол был правильно отменен после видеопросмотра», — говорится в мотивировке решения на сайте РФС.

6 мая руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал и объяснил решение Буланова об отмене гола Кордобы.

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