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10 мая, 10:55

Джанашия — о матче «Локомотива» с «Балтикой»: «Болельщики помогут «паровозам»

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча железнодорожников против «Балтики» в 29-м туре РПЛ.

«Батракова не будет — это плохо, но другим пацанам предоставляется шанс сыграть лучше, чем Алексей. Думаю, что «Локомотив» сейчас все равно сильнее. Да, я также играл в «Балтике» и знаю, что там любят футбол и очень хорошо болеют, но в «Локо» любят еще сильнее. Болельщики помогут «паровозам», — сказал Джанашия «СЭ».

Также бывший футболист железнодорожников поделился мнением о борьбе за бронзовые медали.

«Смотря на весь сезон и оставшийся календарь, чем тяжелее соперник, тем лучше для «Локомотива». Поэтому надеюсь, что «Локо» останется на третьем месте и бронзовые медали будут у нас», — добавил Джанашия.

«Локомотив» и «Балтика» сыграют в 29-м туре чемпионата России в воскресенье, 10 мая. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Локомотив» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Балтика» с 46 баллами располагается на пятой строчке.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;.«Локомотив» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Давид Петросян

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Заза Джанашия
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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