Джанашия — о матче «Локомотива» с «Балтикой»: «Болельщики помогут «паровозам»

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча железнодорожников против «Балтики» в 29-м туре РПЛ.

«Батракова не будет — это плохо, но другим пацанам предоставляется шанс сыграть лучше, чем Алексей. Думаю, что «Локомотив» сейчас все равно сильнее. Да, я также играл в «Балтике» и знаю, что там любят футбол и очень хорошо болеют, но в «Локо» любят еще сильнее. Болельщики помогут «паровозам», — сказал Джанашия «СЭ».

Также бывший футболист железнодорожников поделился мнением о борьбе за бронзовые медали.

«Смотря на весь сезон и оставшийся календарь, чем тяжелее соперник, тем лучше для «Локомотива». Поэтому надеюсь, что «Локо» останется на третьем месте и бронзовые медали будут у нас», — добавил Джанашия.

«Локомотив» и «Балтика» сыграют в 29-м туре чемпионата России в воскресенье, 10 мая. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Локомотив» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Балтика» с 46 баллами располагается на пятой строчке.

Давид Петросян