Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал об ожиданиях от матча 15-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«С «Краснодаром» должна получиться хорошая игра, потому что они играют в атакующий футбол, и дают это делать другим. Надеюсь, мы приедем и победим.

Последние поражения «Краснодара»? Да на это не надо смотреть. На «Спартак» всегда настраиваются вне зависимости от побед и поражений. Мы хороший раздражитель. Плюс очень много болельщиков, телевидение, все смотрят. Надо выходить и побеждать», — цитирует Ещенко пресс-службе клуба.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится завтра, 19 ноября. Начало — в 19.00 (мск). Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Краснодар" (21) идет на 7 позиции.