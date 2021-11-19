«Динамо» победило «Уфу» в матче молодежных команд
«Уфа» на своем поле принимало «Динамо» в матче 16-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Москвичи победили с минимальным счетом — 1:0.
М-Лига
16-й тур
«Уфа — мол.» (Уфа) — «Динамо — мол.» (Москва) — 0:1 (0:1)
Гол: Ткачук, 31.
Судья: Довбня (Симферополь).
19 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник».
«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 1:4 (0:1)
Голы: Альсултанов, 45 (0:1). Ибишев, 54 (0:2). Кротов, 64 — с пенальти (1:2). Кравцов, 73 (1:3). Хажмухамбетов, 80 (1:4).
Судья: Скорочкин (Владивосток).
19 ноября. Тула. Стадион «СШ Арсенал».
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