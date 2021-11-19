Ашот Хачатурянц представит клубам стратегию развития РПЛ
Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц представит клубам стратегию развития лиги. В понедельник, 22 ноября, состоится общее собрание клубов РПЛ, сообщает «РБ Спорт».
В повестку заседания, по нашим данным, включены четыре пункта:
— «О выборах президента РПЛ»;
— «О стратегии развития РПЛ»;
— «О внесении изменений в регламент РФС по разрешению споров;
— «Разное».
В пункт «разное» включено обсуждение возможности переноса тура РПЛ в марте следующего года ради матчей сборной России. Большинство клубов выступают за перенос.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/ashot-hachaturyants-predstavit-klubam-strategiyu-razvitiya-rpl/
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