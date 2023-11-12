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Сегодня, 16:20

Ещенко назвал фаворита в матче «Спартака» с «Ростовом»

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко считает, что красно-белые являются фаворитами в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом». Он рассказал, за счет чего москвичи обыграют южан.

— Что вы думаете по поводу матча «Спартак» — «Ростов»?

— Посмотрим игру и потом уже можно будет что-то объяснять.

— «Спартак» сегодня фаворит в матче, по мнению букмекеров.— «Спартак» всегда фаворит.

— Как вы думаете, есть у «Ростова» шанс увезти одно очко?

— Шансы всегда есть. Игра покажет, подготовлена команда соперников или нет.

— А за счет чего могут?

— Наверное, за счет самоотдачи и командной игры, — цитирует Ещенко «РБ Спорт».

После 14 матчей «Спартак» с 21 очком располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 17 баллами занимает 11-ю позицию. Игра команд состоится на «Открытие Банк Арене». Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-eshhenko-spartak-vsegda-favorit-chto-sprashivat-to/
Андрей Ещенко
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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Спартак

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