Ещенко назвал фаворита в матче «Спартака» с «Ростовом»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко считает, что красно-белые являются фаворитами в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом». Он рассказал, за счет чего москвичи обыграют южан.

— Что вы думаете по поводу матча «Спартак» — «Ростов»?

— Посмотрим игру и потом уже можно будет что-то объяснять.

— «Спартак» сегодня фаворит в матче, по мнению букмекеров.— «Спартак» всегда фаворит.

— Как вы думаете, есть у «Ростова» шанс увезти одно очко?

— Шансы всегда есть. Игра покажет, подготовлена команда соперников или нет.

— А за счет чего могут?

— Наверное, за счет самоотдачи и командной игры, — цитирует Ещенко «РБ Спорт».