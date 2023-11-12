Канчельскис: «Чтобы «Зенит» посыпался, из него должны уйти Вендел и Барриос»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о ключевых игроках «Зенита».

«Всю разницу на поле у «Зенита» делают 2-3 игрока, которые намного выше классом других футболистов РПЛ. Чтобы «Зенит» посыпался, из него должны уйти Вендел и Барриос. А пока у команды такой центр поля, они будут выигрывать чемпионство каждый год. Допускаю, что «Зенит» может вложиться даже не в новые трансферы, а в то, чтобы удержать имеющихся игроков топ-уровня», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

В матче 15-го тура РПЛ сине-бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1). «Быки» набрали 32 очка и завершили первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».