Тормена готов сделать татуировку, если «Краснодар» станет чемпионом России

Защитник «Краснодара» Витор Тормена в интервью Sport24 заявил, что набьет татуировку, если станет чемпионом России.

— У вас несколько татуировок. Готовы набить еще одну, если «Краснодар» станет чемпионом?

— До вашего вопроса не думал об этом. Но хорошая идея! Если станем чемпионами, что-нибудь набью.

27-летний бразилец провел в этом сезоне 13 матчей за «быков». «Краснодар» с 32 очками завершил первый круг РПЛ на первом месте, опережая «Зенита» на 2 очка.