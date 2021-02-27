Пиво не появится на российских стадионах как минимум до осени

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил, что рассмотрение законопроекта о продаже пива на стадионах отложено до осени 2021 года.

«К сожалению, законопроект скинули на осень. Я бился-бился, но так и не добился. Скинуло правительство. Почему? Не знаю. Наверное, из-за выборов в Госдуму. Никто не хочет связываться с этим до выборов. Партия, которая проголосует за пиво, будет выглядеть не в лучшем виде. Не всем же нравится законопроект. В текущем и начале следующего сезона пиво на стадионах можно не ожидать», — цитирует «РБ Спорт» Свищева.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года. В декабре 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения футбольных матчей. В январе 2020 года стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских.