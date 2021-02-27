Пиво не появится на российских стадионах как минимум до осени
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил, что рассмотрение законопроекта о продаже пива на стадионах отложено до осени 2021 года.
«К сожалению, законопроект скинули на осень. Я бился-бился, но так и не добился. Скинуло правительство. Почему? Не знаю. Наверное, из-за выборов в Госдуму. Никто не хочет связываться с этим до выборов. Партия, которая проголосует за пиво, будет выглядеть не в лучшем виде. Не всем же нравится законопроект. В текущем и начале следующего сезона пиво на стадионах можно не ожидать», — цитирует «РБ Спорт» Свищева.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года. В декабре 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения футбольных матчей. В январе 2020 года стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/pivo-ne-poyavitsya-na-rossijskih-stadionah-minimum-do-oseni/
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