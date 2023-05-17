Президент «Торпедо» Савин: «Я могу хотеть и Месси с Роналду, но это не значит, что они будут играть»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин ответил «СЭ» на вопрос о том, будет ли клуб пытаться сохранить защитника Илью Кутепова.

— Понимаете, что Кутепов, скорее всего, покинет клуб?

— Такая вероятность есть, конечно.

— Будете предлагать условия, чтобы он остался?

— Пока мы не решим, я комментировать какие-то решения и предложения не буду. Как только примем решения, о них в первую очередь узнает игрок, а потом публичное пространство.

— Вы бы хотели, чтобы Кутепов остался?

— Я могу много что хотеть, и Месси с Роналду в команду, но это не значит, что они будут играть. Есть мнение спортивного департамента, есть мнение тренерского штаба. На основании этих мнений президент принимает решение. Президент не должен влезать в личные предпочтения: кого хочет оставить или нет.

Кутепов перешел в «Торпедо» на правах свободного агента в июле 2022 года, он провел за команду 14 матчей и не отличился результативными действиями. В конце апреля главный тренер автозаводцев Жозеп Клотет отстранил 29-летнего россиянина от тренировок с основной командой.