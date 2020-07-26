Эль-Кабир признан лучшим игроком «Урала» в июле
18:46
Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир признан лучшим игроком команды в июле, сообщается на официальном Twitter.
В июле 29-летний голландец провел четыре матча, в которых забил два гола. Для Эль-Кабира это уже шестая подобная награда.
В минувшем сезоне хавбек провел 22 матча в РПЛ, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
?Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего игрока «Урала» в июле. Им стал Отман Эль Кабир. В июле он был одним из самых ярких игроков в составе «Урала». На его счету — важные голы в ворота «Уфы» и «Динамо». Отметим, что для Эль Кабира это уже шестая подобная награда! pic.twitter.com/iePwaRKXpd— ФК Урал (@FCURAL) July 26, 2020
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