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Эль-Кабир признан лучшим игроком «Урала» в июле

18:46
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Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир признан лучшим игроком команды в июле, сообщается на официальном Twitter.

В июле 29-летний голландец провел четыре матча, в которых забил два гола. Для Эль-Кабира это уже шестая подобная награда.

В минувшем сезоне хавбек провел 22 матча в РПЛ, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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