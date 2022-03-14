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Почетный президент РФС одним словом описал первую победу Карпина после возвращения в «Ростов»

Почетный президент РФС поздравил Карпина с первой победой в «Ростове» после возвращения
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото ФК &quot;Ростов&quot;

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Ростова» над «Рубином» (1:2) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

«Хорошо! Хочу поздравить Валерия Георгиевича с возвращением в «Ростов»! Команда долго была в критическом состоянии, с ноября не выигрывала. Поздравляю Карпина с первой победой после возвращения! Посмотрим, что будет дальше», — сказал Колосков «СЭ».

«Ростов» одержал первую победу после возвращения Валерия Карпина на должность главного тренера. Команда набрала 21 очко и поднялась на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Рубин» занимает 10-е место, имея на счету 25 баллов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
14 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:2
Ростов
Голы
Полоз, 12 (0:1), Бегич, 75 (0:2), Кварацхелия, 77 (1:2)
Рубин
Дюпин Ломовицкий Тальби Зотов (Кузнецов, 77) Мусаев Кварацхелия Зуев (Тесленко, 71) Кучаев Бакаев (Онугха, 27) Лисакович
Ростов
Песьяков Байрамян Осипенко Сильянов Щетинин (Сухомлинов, 72) Глебов Лангович (Калинин, 58, Мухин, 90) Тугарев (Мельников, 83) Соу (Комличенко, 58) Полоз (Голенков, 72)
Предупреждения
Зуев 54’, Бегич 80’, Кварацхелия 90’  -  Мелехин 39’, Сильянов 57’, Голенков 77’
Удаления
Лисакович 19’
Судьи
Мешков (Дмитров) Мурашов (Москва) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Опейкина (Челябинск)
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ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Вячеслав Колосков
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
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