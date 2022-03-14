Почетный президент РФС одним словом описал первую победу Карпина после возвращения в «Ростов»

Почетный президент РФС поздравил Карпина с первой победой в «Ростове» после возвращения

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Ростова» над «Рубином» (1:2) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

«Хорошо! Хочу поздравить Валерия Георгиевича с возвращением в «Ростов»! Команда долго была в критическом состоянии, с ноября не выигрывала. Поздравляю Карпина с первой победой после возвращения! Посмотрим, что будет дальше», — сказал Колосков «СЭ».

«Ростов» одержал первую победу после возвращения Валерия Карпина на должность главного тренера. Команда набрала 21 очко и поднялась на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Рубин» занимает 10-е место, имея на счету 25 баллов.