Колосков отреагировал на решение «Спартака» подать жалобу в ЭСК РФС на судейство в матче с «Краснодаром»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение «Спартака» подать жалобу в ЭСК РФС по работе арбитра Евгения Кукуляка в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Смотрел игру от начала и до конца. А сегодня читал большой разбор нашего бывшего арбитра, который сказал, что в большинстве эпизодов судья оказался прав. Тут и сказать нечего. Подавать жалобы — это дело руководство «Спартака». Посмотрим, как сложится», — сказал Колосков «СЭ».

«Спартак» — 9-й в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 26 очками. 19 марта команда сыграет в гостях с «Нижним Новгородом».

13 марта в матче «Спартак» — «Краснодар» бригада арбитра Евгения Кукуляка не засчитала два гола красно-белых в ворота «быков».