Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Судейство

Сегодня, 21:36

Колосков отреагировал на решение «Спартака» подать жалобу в ЭСК РФС на судейство в матче с «Краснодаром»

Колосков считает, что подача жалоб на судейство является делом руководства «Спартака»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вячеслав Колосков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение «Спартака» подать жалобу в ЭСК РФС по работе арбитра Евгения Кукуляка в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Смотрел игру от начала и до конца. А сегодня читал большой разбор нашего бывшего арбитра, который сказал, что в большинстве эпизодов судья оказался прав. Тут и сказать нечего. Подавать жалобы — это дело руководство «Спартака». Посмотрим, как сложится», — сказал Колосков «СЭ».

«Спартак» — 9-й в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 26 очками. 19 марта команда сыграет в гостях с «Нижним Новгородом».

13 марта в матче «Спартак» — «Краснодар» бригада арбитра Евгения Кукуляка не засчитала два гола красно-белых в ворота «быков».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Гендиректор ла лиги назвал условие, при котором «Барселона» сможет летом подписать нового футболиста
«Мешков — герой матча. Люди видели его бенефис». Жесткий монолог Слуцкого о работе арбитра в игре с «Ростовом»
«Рубин» — «Ростов»: Кварацхелия забил со штрафного
Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» опережает «Динамо» на 3 очка
Доллар по 30, айфоны еще не появились. Каким был мир, когда начинали играть Кошечкин и Еременко
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 21-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
В комитете по этике РФС отреагировали на слова Слуцкого о судействе в матче с «Ростовом»
Почетный президент РФС одним словом описал первую победу Карпина после возвращения в «Ростов»
Экспертно-судейская комиссия не может рассмотреть полную жалобу «Спартака»
«Мешков — герой матча. Люди видели его бенефис». Жесткий монолог Слуцкого о работе арбитра в игре с «Ростовом»
Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» опережает «Динамо» на 3 очка
Карпин рассказал об ощущениях после возвращения из сборной в клубный футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мешков — герой матча. Люди видели его бенефис». Жесткий монолог Слуцкого о работе арбитра в игре с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия не может рассмотреть полную жалобу «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости