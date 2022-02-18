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Сегодня, 02:25

Президент «Ахмата» Даудов поприветствовал Трошечкина

Евгений Козинов
Корреспондент

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал подписание клубом полузащитника Александра Трошечкина. Игрок ранее выступал за «Химки».

«Способности Трошечкина хорошо известны главному тренеру Андрею Талалаеву по совместной работе в подмосковной команде.

Он опытный игрок, проводящий в лиге шестой сезон. Я приветствую Александра в нашей команде, желаю ему удачи, хороших матчей и побед", — написал Даудов в Instagram.

На счету 25-летнего россиянина 10 голов в 74 матчах за «Химки». Полузащитник играл за подмосковную команду с 2019 года.

Александр Трошечкин
Футбол
ФК Ахмат
Магомед Даудов
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