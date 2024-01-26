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Сегодня, 19:36

Российские клубы интересуются Андреем из «Коритибы»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Коритибы» Андрей может продолжить карьеру в России, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, сам 25-летний бразилец не против перехода в российский клуб. Игрок хочет получать 300-400 тысяч евро. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.

В минувшем сезоне Андрей провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/rossiiskie-kluby-interesuyutsya-brazilskim-khavbekom-kuritiby-andreem-327884/
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