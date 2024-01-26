Российские клубы интересуются Андреем из «Коритибы»

Полузащитник «Коритибы» Андрей может продолжить карьеру в России, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, сам 25-летний бразилец не против перехода в российский клуб. Игрок хочет получать 300-400 тысяч евро. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.

В минувшем сезоне Андрей провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.