Сутормин: «Сами себе просто моменты привозим и ломаем игру»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о ничьей в матче с «Ахматом» в рамках 4-го тура РПЛ (0:0).

«Непростая игра, сами себе просто моменты привозим и ломаем игру. Из-за этого игра складывается не по нашему сценарию. Ошибки невынужденные, удаление, моменты создавал «Ахмат». Это все, конечно, нужно уменьшать и не давать столько позволять сопернику.

Одоевский реально фолил? Честно, мне показалось, что он вообще не тронул его. Мы сказали об этом арбитру, он посмотрел, проверил. С моего ракурса казалось, что он его перепрыгнул. Может касание и было, но уже все, ничего не скажешь», — приводит слова Сутормина Sport24.

«Зенит» с 8 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре «Зенит» примет на своем поле ЦСКА (13 августа, 17.00 мск).