Экс-тренер вратарей «Спартака» Дарвин: «Ошибки голкиперов — следствие весенних перепадов в игре команды»

Бывший тренер вратарей «Спартака» Юрий Дарвин в интервью «СЭ» рассказал, с чем связаны ошибки голкиперов красно-белых в сезоне-2022/23.

— Согласен с Александром Филимоновым, который считает, что ошибки Селихова и Максименко этой весной были следствием общего состояния «Спартака» и его перепадами на финише чемпионата?

— Тут двух мнений быть не может. По весне «Спартак» не переставал удивлять. То громит в Кубке «Локомотив», то уступает скромному «Акрону». Или побеждает «Краснодар» с ЦСКА и безлико проигрывает «Оренбургу», а после делит очки с «Химками». От такого игрового шараханья любой вратарь с ума сойдет!

— Ты прежде всего винишь в этом оборону «Спартака», из-за которой у вратаря столько проблем?

— В первую очередь. Возьми статистику — до зимы «Спартак» пропустил в 17 матчах 18 мячей, а весной столько же, но уже в 10 встречах! И не из-за фатального стечения обстоятельств. Сегодня кроме Джикии в этой линии объективно нет игроков, класс которых позволял бы решать большие задачи. Взять хотя бы борьбу на втором этаже, где наши защитники моментами просто выглядят посторонними. Особенно Денисов. Есть претензии и к часто теряющему позицию Маслову. А ссылка на их молодость не оправдание.

А уж что касается приобретения Дуарте... Это просто загадка. Для примера взгляни на оценки «СЭ» защитникам «Спартака» в Самаре. То, что в этой проигранной встрече лучший балл у Максименко, говорит о качестве нынешней обороны, найти с которой общий язык и навести в ней порядок — проблема для любого голкипера.

Но как же просто это удавалось тем, кому повезло защищать ворота «Спартака» вместе с Хлестовым и Ананко, Ковтуном и Парфеновым, Митрески и Чуйсе. Да и с защитниками предыдущего поколения во главе с Витей Онопко...