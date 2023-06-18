Экс-тренер вратарей «Спартака» Дарвин: «Ошибки голкиперов — следствие весенних перепадов в игре команды»
Бывший тренер вратарей «Спартака» Юрий Дарвин в интервью «СЭ» рассказал, с чем связаны ошибки голкиперов красно-белых в сезоне-2022/23.
— Согласен с Александром Филимоновым, который считает, что ошибки Селихова и Максименко этой весной были следствием общего состояния «Спартака» и его перепадами на финише чемпионата?
— Тут двух мнений быть не может. По весне «Спартак» не переставал удивлять. То громит в Кубке «Локомотив», то уступает скромному «Акрону». Или побеждает «Краснодар» с ЦСКА и безлико проигрывает «Оренбургу», а после делит очки с «Химками». От такого игрового шараханья любой вратарь с ума сойдет!
— Ты прежде всего винишь в этом оборону «Спартака», из-за которой у вратаря столько проблем?
— В первую очередь. Возьми статистику — до зимы «Спартак» пропустил в 17 матчах 18 мячей, а весной столько же, но уже в 10 встречах! И не из-за фатального стечения обстоятельств. Сегодня кроме Джикии в этой линии объективно нет игроков, класс которых позволял бы решать большие задачи. Взять хотя бы борьбу на втором этаже, где наши защитники моментами просто выглядят посторонними. Особенно Денисов. Есть претензии и к часто теряющему позицию Маслову. А ссылка на их молодость не оправдание.
А уж что касается приобретения Дуарте... Это просто загадка. Для примера взгляни на оценки «СЭ» защитникам «Спартака» в Самаре. То, что в этой проигранной встрече лучший балл у Максименко, говорит о качестве нынешней обороны, найти с которой общий язык и навести в ней порядок — проблема для любого голкипера.
Но как же просто это удавалось тем, кому повезло защищать ворота «Спартака» вместе с Хлестовым и Ананко, Ковтуном и Парфеновым, Митрески и Чуйсе. Да и с защитниками предыдущего поколения во главе с Витей Онопко...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9