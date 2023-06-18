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Сегодня, 10:35

Экс-тренер вратарей «Спартака» Дарвин: «Ошибки голкиперов — следствие весенних перепадов в игре команды»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший тренер вратарей «Спартака» Юрий Дарвин в интервью «СЭ» рассказал, с чем связаны ошибки голкиперов красно-белых в сезоне-2022/23.

— Согласен с Александром Филимоновым, который считает, что ошибки Селихова и Максименко этой весной были следствием общего состояния «Спартака» и его перепадами на финише чемпионата?

— Тут двух мнений быть не может. По весне «Спартак» не переставал удивлять. То громит в Кубке «Локомотив», то уступает скромному «Акрону». Или побеждает «Краснодар» с ЦСКА и безлико проигрывает «Оренбургу», а после делит очки с «Химками». От такого игрового шараханья любой вратарь с ума сойдет!

— Ты прежде всего винишь в этом оборону «Спартака», из-за которой у вратаря столько проблем?

— В первую очередь. Возьми статистику — до зимы «Спартак» пропустил в 17 матчах 18 мячей, а весной столько же, но уже в 10 встречах! И не из-за фатального стечения обстоятельств. Сегодня кроме Джикии в этой линии объективно нет игроков, класс которых позволял бы решать большие задачи. Взять хотя бы борьбу на втором этаже, где наши защитники моментами просто выглядят посторонними. Особенно Денисов. Есть претензии и к часто теряющему позицию Маслову. А ссылка на их молодость не оправдание.

А уж что касается приобретения Дуарте... Это просто загадка. Для примера взгляни на оценки «СЭ» защитникам «Спартака» в Самаре. То, что в этой проигранной встрече лучший балл у Максименко, говорит о качестве нынешней обороны, найти с которой общий язык и навести в ней порядок — проблема для любого голкипера.

Но как же просто это удавалось тем, кому повезло защищать ворота «Спартака» вместе с Хлестовым и Ананко, Ковтуном и Парфеновым, Митрески и Чуйсе. Да и с защитниками предыдущего поколения во главе с Витей Онопко...

Александр Селихов. «Спартаку» нужен не дублер Селихова, а голкипер-лидер!" Интервью тренера вратарей, который работал с Романцевым
Александр Селихов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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