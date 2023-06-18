Экс-тренер вратарей «Спартака» Дарвин: «Я бы вернул в клуб Митрюшкина»
Бывший тренер вратарей «Спартака» Юрий Дарвин в интервью «СЭ» отметил, что красно-белым стоит подумать о возвращении голкипера Антона Митрюшкина, который является их воспитанником.
— Может, стоит поискать вратаря за границей?
— А почему бы и нет? Угадали же в свое время с покупкой Ковалевски и Плетикосы, которые верой и правдой отрабатывали свои контракты. И о них до сих пор на трибунах вспоминают с уважением, поскольку «Спартак» был для обоих родным домом. Как, кстати, и для Андрея Диканя — голкипера очень высокого класса.
— В концовке сезона в «Химках» хорошо выглядел Митрюшкин. Он бы помог своему бывшему клубу?
— В спартаковской академии Антон считался одним из самых одаренных вратарей. Но как-то у парня не сложилось — в дебютном матче с «Тереком» пропустил на первой же минуте. Так 0:1 «Спартак» и проиграл. Да и дальше: что ни игра, то удар — гол, удар — гол. Вот на него рукой и махнули.
Подсуетился агент: давай, Антоха за границу! И прямиком в швейцарский «Сьон», где заиграл и стал самым молодым капитаном в истории клуба. Потом был в Германии. Сейчас вот в «Химках» себя показал. Считаю, что здесь тот самый случай, когда «Спартак» мог бы рискнуть. Антон — свой воспитанник, с хорошим опытом, отличными данными, рвется играть. К нему уже сейчас есть интерес других клубов. И, хотя уходил он с обидой, «Спартак» был и остается его мечтой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9