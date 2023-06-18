В «Оренбурге» рассказали о ходе переговоров с Ярошиком

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ход переговоров с чехом Иржи Ярошиком, который может возглавить команду после ухода Марцела Лички.

«Переговоры с Иржи Ярошиком продолжаются, все идет хорошо. Ждем, как все решится с Личкой, тогда и объявим Ярошика. Все должно срастись. Посмотрим, как все будет с Марцелом, пока еще ничего не решено. Если Личка покинет клуб, то Ярошик встретит команду непосредственно в Турции. Там и приступим к работе», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Личка, который сейчас возглавляет «Оренбург», в ближайшее время возглавит «Динамо».

В прошедшем сезоне «Оренбург» набрал 46 очков и занял седьмое место в чемпионате России. «Динамо» с 45 очками финишировало на девятой строчке в турнирной таблице.