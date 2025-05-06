Абаскаль оценил вероятность трансфера Умярова в Европу: «Несколько итальянских клубов спрашивали о нем»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» высказался о лидерских качествах полузащитника красно-белых Наиля Умярова.

— Наиль Умяров в последнее время здорово прибавил. Вы видите в его лице нового капитана «Спартака»?

— Я уже говорил, что и Наиль, и Руслан [Литвинов] по характеру и послужному списку могут получить повязку. Со временем и опытом, который они приобретают каждый сезон, кто-то из них станет капитаном. Рано или поздно — я в этом не сомневаюсь.

— В СМИ писали об интересе к Наилю из Испании и Италии. Верите в это?

— В последние годы несколько итальянских клубов спрашивали меня об Умярове. Поэтому, возможно, когда-нибудь у него появится реальный шанс уехать в Европу. Считаю, Наиль способен заиграть как в серии А, так и в ла лиге. Но лично мне кажется, что ему больше подходит итальянский футбол.

В этом сезоне 24-летний Умяров провел 31 матч за красно-белых во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.