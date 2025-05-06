В ЦСКА объяснили, почему Акинфеев решил зарегистрировать товарный знак «нога бога»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о планах голкипера армейцев Игоря Акинфеева зарегистрировать товарный знак «нога бога».

Ранее сообщалось, что соответствующая заявка от имени футболиста была подана в Роспатент 29 апреля.

По словам Брейдо, Акинфеев не планирует запускать какую-либо продукцию, а хочет защититься от тех, кто пытается заработать на его имени.

«Друзья Игоря озадачились вопросом и защитили его юридически — через регистрацию в Роспатенте товарного знака с логотипом, где Игорь отбивает пенальти в матче чемпионата мира с командой Испании. Вопрос только в этом, а не в том, что Игорь Владимирович запускает какую-либо продукцию. Это логичный юридический шаг», — приводит слова Брейдо ТАСС.

На чемпионате мира-2018 в России сборная России обыграла Испанию в 1/8 финала турнира — 1:1 (пенальти — 4:3). Акинфеев отразил ногой решающий удар Яго Аспаса в серии пенальти, что позволило росссянам выйти в четвертьфинал домашнего мундиаля.

В октябре 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.