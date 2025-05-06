Футбол
6 мая, 10:14

В ЦСКА объяснили, почему Акинфеев решил зарегистрировать товарный знак «нога бога»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о планах голкипера армейцев Игоря Акинфеева зарегистрировать товарный знак «нога бога».

Ранее сообщалось, что соответствующая заявка от имени футболиста была подана в Роспатент 29 апреля.

По словам Брейдо, Акинфеев не планирует запускать какую-либо продукцию, а хочет защититься от тех, кто пытается заработать на его имени.

«Друзья Игоря озадачились вопросом и защитили его юридически — через регистрацию в Роспатенте товарного знака с логотипом, где Игорь отбивает пенальти в матче чемпионата мира с командой Испании. Вопрос только в этом, а не в том, что Игорь Владимирович запускает какую-либо продукцию. Это логичный юридический шаг», — приводит слова Брейдо ТАСС.

На чемпионате мира-2018 в России сборная России обыграла Испанию в 1/8 финала турнира — 1:1 (пенальти — 4:3). Акинфеев отразил ногой решающий удар Яго Аспаса в серии пенальти, что позволило росссянам выйти в четвертьфинал домашнего мундиаля.

В октябре 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

Источник: ТАСС
  • Илья858

    Это же была всего лишь 1/8 финала... Всё на продажу... Жаль, что Акинфеев не зарегистрирует слив Уругваю 0:3.

    06.05.2025

  • al-an-ko

    Неудачники у которых самое сладкое, что было в жизни - морковка. Что ты от них хочешь.

    06.05.2025

  • imperiasporta

    Это миллион процентов ! Помню такого деятеля в ЦСКА по фамилии Чанов ,который рассказывал, что по его мнению Акинфеев входил в пятёрку лучших вратарей мира. Это надо же такой сон приснится идиоту.

    06.05.2025

  • фанат

    Во сколько ненавистников и завистников налетело. Это всё от внутренней злобы.

    06.05.2025

  • Yorik088

    Игорь то пеналь отразил! а некий дятел по имени Федя решил, что он великий футболист и решил исполнить паненку с хорватами...и естественно обо*рался! да и Фернандес мимо пробил...вот так обгадили заслуги Игоря...квы!

    06.05.2025

  • Ganimed77

    Здесь уместно более Дырка божья, 158 матчей ЛЧ:rofl:

    06.05.2025

  • Игорь Малышев

    А чего не "спаситель Отечества"? Не надо стесняться широких жестов.

    06.05.2025

  • Спринт

    Еще надоть запатентовать - "Телега ляпов .. от Акинфия"

    06.05.2025

  • bandradio

    Интересно, Дон Диего зарегистрировал в свое время "руку Бога"? )

    06.05.2025

  • imperiasporta

    Ждёмс Дзюбу в роспатенте с очумелыми ручками !!

    06.05.2025

