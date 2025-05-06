Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

6 мая, 10:28

Глава совета директоров «Динамо»: «Контракт с Личкой расторгнут»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб уже завершил процесс расторжения контракта с бывшим главным тренером команды Марцелом Личкой.

«Контракт с Личкой расторгнут? Расторгнут. Мы благодарны Марцелу и его штабу за проделанную работу», — приводит слова Гафина matchtv.ru.

«Динамо» в четверг, 1 мая, объявило об уходе Лички с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Ролан Гусев.

В первой игре после ухода Лички бело-голубые в меньшинстве переиграли «Крылья Советов» (3:1) в матче 27-го тура РПЛ. «Динамо» (50 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Первый гол нападающего &laquo;Динамо&raquo; Ярослава Гладышева в&nbsp;27-м туре РПЛ с &laquo;Крыльями Советов&raquo; (3:1).«Динамо» в меньшинстве обыграло «Крылья». Гусев после смены Лички начал с победы
Источник: matchtv.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Марцел Личка
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Шевченко защитила чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Ученый сообщил об исходящих от межзвездного объекта 3I/ATLAS лучах
Средства ПВО сбили 57 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Прораб.

    Так звали мою девушку в 80-ые. Лика.

    07.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    С Ликой Оганезовой..

    07.05.2025

  • Spacewalker

    Тьфу ты. Ну Спорт-Экспресс ты даёшь... Специально решил прочитать новость, что там за Лика с которой у Динамо контракт был, а тут оказывается Личка:rofl:

    06.05.2025

  • Симон Вирсаладзе

    С Ликой Стар?

    06.05.2025

  • тихоновнавсегда

    В СЭ работают абсолютные бездари...Редактура отсутствует как класс. Соберите своих горе-"корреспондентов" и валите со страниц славного некогда издания...

    06.05.2025

  • Блин медный

    Упущенное чемпионство и +22 в Праге не прощают

    06.05.2025

  • Михаси

    Лика - это его секретарша. Красивая, зараза. Пятый номер. Но в футболе не смыслит, собственно, как и начальник.

    06.05.2025

  • DemolisherAjax

    На фото Марцел Личка,но контракт расторгнут с неким Ликой :)

    06.05.2025

  • meat58

    У Динамо с умными руководителями всегда было неважно.

    06.05.2025

  • henri71

    Молодец, умора!

    06.05.2025

  • Zwolle

    Смысл этого ожидания? 0 побед за сезон в играх с командами из топ-4. Отступные за оставшийся месяц контракта? Наверное какие-то безусловно были, максимум в размере того самого месячного оклада. Это в самом деле "проблема"?

    06.05.2025

  • КирпичИнвест

    «Контракт с Ликой расторгнут»:rofl: --- Автор, это опечатка, или Гафин так Марцела называет? А Марцел как его называет? Гафа? - Лика, поедешь летом домой, привези пива. - Не вопрос, Гафа, привезу.

    06.05.2025

  • 99

    тебя это е…ть не должно

    06.05.2025

  • spar001

    у меня пара вопросов к этому "эффективному менеджеру"..... а подождать 4 тура, не?... боялись, что Личка на третье место запрыгнет?... с кем вы там уже договорились? с Карпиным?... кто оплатил отступные за расторжение?... получает ли руководство клуба зарплату в том же объеме, как и раньше, после досрочного уволнения тренера, которого они же и привели?... заранее благодарен за отвтеты:grin:...

    06.05.2025

    • Абаскаль оценил вероятность трансфера Умярова в Европу: «Несколько итальянских клубов спрашивали о нем»

    Мусаев, Николич и Осинькин претендуют на награду лучшему тренеру апреля в РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости