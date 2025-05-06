Глава совета директоров «Динамо»: «Контракт с Личкой расторгнут»
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб уже завершил процесс расторжения контракта с бывшим главным тренером команды Марцелом Личкой.
«Контракт с Личкой расторгнут? Расторгнут. Мы благодарны Марцелу и его штабу за проделанную работу», — приводит слова Гафина matchtv.ru.
«Динамо» в четверг, 1 мая, объявило об уходе Лички с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Ролан Гусев.
В первой игре после ухода Лички бело-голубые в меньшинстве переиграли «Крылья Советов» (3:1) в матче 27-го тура РПЛ. «Динамо» (50 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: matchtv.ru
