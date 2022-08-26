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Кобелев: «Захарян — один из лучших футболистов России на своей позиции»

Кобелев назвал Захаряна один из лучших футболистов России на своей позиции
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

«Тут нечего комментировать, будет официальная информация, что Захарян переходит в «Челси», тогда можно что-то обсуждать. Захарян — самый талантливый футболист России прямо сейчас? Пожалуй, да. На своей позиции один из лучших точно», — приводит слова Кобелева Metaratings.ru.

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста у «Динамо». Агент хавбека Павел Андреев в комментарии «СЭ» заявил, что согласование контракта с лондонским клубом находится в финальной стадии.

В нынешнем сезоне Захарян провел 5 игр за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. У хавбека 4 матча за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/kobelev-zakharyan-odin-iz-luchshikh-futbolistov-rossii-na-svoey-pozitsii-1345345/
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