Экс-тренер «Ахмата» Ледяхов: «У грозненцев есть ресурсы, чтобы избежать вылета из РПЛ»

Бывший тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал результаты команды в этом сезоне РПЛ.

«Тут надо одержать хотя бы одну-две победы — тогда команда раскроется. Турнирная ситуация действительно тяжелая. Но в этой части таблицы все команды достаточно близко, плотность высокая. Надо бороться, ресурсы для того, чтобы избежать вылета, у «Ахмата» есть. Просто надо их использовать», — цитирует Ледяхова «ВсеПроСпорт».

После 14 туров РПЛ «Ахмат» набрал 9 очков и занимает 15-е место.