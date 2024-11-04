Источник: «Спартак» определился с будущим Зиньковского

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«Спартак» не против расстаться с полузащитником Антоном Зиньковским, утверждает «Евро-Футбол.Ру».

По информации издания, интерес к 28-летнему хавбеку проявляют ряд клубов РПЛ.

В сезоне-2024/25 Зиньковский провел за «Спартак» 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.