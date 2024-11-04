Французский защитник «Локомотива» Ньямси: «Я пробовал борщ — он хорош!»
Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси признался, что любит супы и назвал борщ и плов любимыми блюдами в России.
«Я простой парень, люблю оставаться дома или гулять. Я пробовал борщ — он хорош! Я люблю супы. У вас в России их много. Мне очень нравится одно блюдо с рисом... Никак не могу вспомнить... Плов! Точно!» — приводит Metaratings.ru слова Ньямси.
Француз выступает за «Локомотив» с февраля 2024 года. В этом сезоне 27-летний защитник провел за москвичей 17 матчей во всех турнирах и забил три мяча.
Источник: metaratings.ru
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|6
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|- : -
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|9.11
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|
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|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
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|10.11
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|
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|
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Маркус Вендел
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|1
|0
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