Экс-судья Федотов уверен: первый гол «Спартака» в ворота «Краснодара» засчитывать было нельзя
Бывший арбитр Игорь Федотов оценил спорный момент первого тайма матча 12-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком», когда гол забивал форвард красно-белых Эсекиэль Понсе.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.