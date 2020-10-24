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Экс-судья Федотов уверен: первый гол «Спартака» в ворота «Краснодара» засчитывать было нельзя

20:00
Игорь Федотов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Федотов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший арбитр Игорь Федотов оценил спорный момент первого тайма матча 12-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком», когда гол забивал форвард красно-белых Эсекиэль Понсе.

Краснодар — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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