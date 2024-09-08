Экс-спортивный директор «Оренбурга» Андреев рассказал, что продолжает посещать матчи клуба

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что посещает домашние матчи команды, несмотря на дисквалификацию.

2 сентября клуб отправил Андреева в отставку, сославшись на решение комитета по этике РФС об отстранении функционера от работы в футболе на 3 года (2 из них — условно). Дисквалификация связана с действиями Андреева после матча 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» (3:2).

«Смотрю ли сейчас футбол? Обязательно, весь, даже детский. Когда есть возможность, всегда, с удовольствием. Последняя из запоминающихся игр — «Оренбург» — «Динамо» (2:2). Яркий матч. По телевизору? Я же живу в Оренбурге, на стадион-то мне никто не запретит ходить. Я же не прокаженный какой-то, смотрел на VIP-трибуне», — цитирует Андреева «РБ Спорт».