Еремякин: «Почему мы кого-то должны искать на замену Андрееву?»
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, будет ли клуб искать замену спортивному директору Дмитрию Андрееву.
«Почему мы кого-то должны искать? Существуют разные управленческие решения», — цитирует «РБ Спорт» Еремякина.
43-летний Андреев, работавший с «Оренбурге» с 2019 июля, был отстранен на год (и еще два года условно) от футбольной деятельности за поведение после матча с «Ростовом» (2:3).
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|5
|0
|2
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|15
|
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|7
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|
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|4
|1
|2
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|
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|4
|1
|2
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|
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|2
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|6
|
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|1
|2
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|7
|0
|5
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|5
|
16
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
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|15.09
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Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
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|
Динамо Мх – Спартак
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Зенит
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|
|
Мирлинд Даку
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
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|
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Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
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|
|
Бителло
Динамо
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|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
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|0
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Даниил Фомин
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Бутта Магомедов
Химки
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