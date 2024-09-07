Еремякин: «Почему мы кого-то должны искать на замену Андрееву?»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, будет ли клуб искать замену спортивному директору Дмитрию Андрееву.

«Почему мы кого-то должны искать? Существуют разные управленческие решения», — цитирует «РБ Спорт» Еремякина.

43-летний Андреев, работавший с «Оренбурге» с 2019 июля, был отстранен на год (и еще два года условно) от футбольной деятельности за поведение после матча с «Ростовом» (2:3).