Кузьмичев — о признании Глушенкова лучшим игроком старта сезона: «Поставил на первое место Максима и Батракова»

Бывший директор «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» высказался о признании полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком первого отрезка сезона РПЛ.

«Максим точно был ярким игроком на отрезке первых 7 туров РПЛ. Хотя, я бы поставил на первое место двух ребят, Максима Глушенкова и Алексея Батракова. Конечно, есть игроки и посильнее в РПЛ, но на данный момент Глушенков сыграл лучше всех. Он заслуженно получил награду», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне Глушенков провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал одну результативную передачу. 25-летний футболист травмировал правую руку в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). У Глушенкова был диагностирован перелом лучевой кости со смещением. Он перенес операцию и сейчас восстанавливается.