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Сегодня, 13:48

«Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью в товарищеском матче

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Московское «Динамо» в товарищеском матче сыграло вничью с «Пари НН» — 0:0.

После 7 туров «Динамо» с 13 очками занимает седьмое место в РПЛ. Нижегородцы с 6 баллами идут на 11-й строчке в турнирной таблице.

В восьмом туре «Пари НН» на выезде встретится с «Факелом». Игра пройдет 14 сентября. «Динамо» на следующий день на своем поле примет «Ахмат».

Товарищеский матч

«Динамо» (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 0:0

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
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Максим Глушенков

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 7
Мирлинд Даку

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Рубин

 5
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ЦСКА

 4
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Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

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Динамо

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 5 1 0
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