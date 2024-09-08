«Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью в товарищеском матче

Московское «Динамо» в товарищеском матче сыграло вничью с «Пари НН» — 0:0.

После 7 туров «Динамо» с 13 очками занимает седьмое место в РПЛ. Нижегородцы с 6 баллами идут на 11-й строчке в турнирной таблице.

В восьмом туре «Пари НН» на выезде встретится с «Факелом». Игра пройдет 14 сентября. «Динамо» на следующий день на своем поле примет «Ахмат».

Товарищеский матч

«Динамо» (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 0:0