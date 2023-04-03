Камышев: «Очень жалко ребят из «Химок», особенно тех, кто был со мной в одной команде»

Бывший игрок «Химок» Илья Камышев, ныне выступающий за «Родину», прокомментировал разгромное поражение подмосковного клуба от «Краснодара» (0:6) в 21-м туре РПЛ.

«Игру смотрел, сложно что-то сказать, конечно. Жалко ребят очень, особенно тех, кто был со мной в команде», — приводит слова Камышева «РБ Спорт».

25-летний Камышев играл за «Химки» с лета 2021 по февраль 2023 года.

Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.