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Полузащитник «Химок» Каргинов: «Думаю, мы выйдем из зоны вылета и останемся в РПЛ»

Алина Савинова
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Полузащитник «Химок» Георгий Каргинов высказался о матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:6).

— Что помешало «Химкам» победить и привело к такому крупному поражению?

— Красная карточка. Мы играли хорошо, у «Химок» до удаления было преимущество. Был момент у Гулиева, в штангу попал. Была индивидуальная ошибка во втором тайме, после нее команда немного проснулась. Тяжело играть, когда в команде есть удаление, — приводит Metaratings.ru слова Каргинова.

— Что сказал Гогниев после игры?

— Ничего особенного, сказал про красную карточку, что старались, боролись. Обидно, что проиграли.

— Есть какое-то упадочное настроение в команде или все хорошо?

— Нет, в команде хорошее настроение. Мы работаем над собой, я знаю, что мы можем. Думаю, что мы выйдем из зоны вылета и останемся в РПЛ.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В 22-м туре подмосковная команда сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 9 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/karginov-khimki-vyidut-iz-zony-vyleta-i-ostanutsya-v-rpl-240378/
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3
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4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
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 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
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